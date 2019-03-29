كبير المفاوضيين الأوروبيين لبريكست: اتفاق الانسحاب يمثل أفضل تسوية للطرفين

بروكسل (أ ش أ)

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا من التكتل ميشيل بارنييه، إن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يمثل "أفضل تسوية" للطرفين، مشيرا إلى أن المفاوضات المستقبلية بشأن التجارة هي الأكثر أهمية.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم /الجمعة/، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

ومن المنتظر أن يصوت نواب البرلمان البريطاني - في وقت لاحق اليوم - على اتفاق الانسحاب وهو أحد جزئي اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بعد نحو عامين من المفاوضات.

ويشمل اتفاق الانسحاب الذي سيتم التصويت عليه، ماذا سيحدث في الفترة الانتقالية (التي تمتد من وقت خروج بريطانيا من التكتل وحتى نهاية عام 2020) التي تتناول حقوق المواطنين والهجرة والتسوية المالية، وخططا للحدود الأيرلندية (الباك ستوب)، إلا أنه سيتم التصويت اليوم على الجزء الثاني من الاتفاق وهو الإعلان السياسي الذي يتناول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ويأتي التصويت في اليوم نفسه الذي كان يُفترض أن تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ماي طلبت الأسبوع الماضي من قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إرجاء الموعد.