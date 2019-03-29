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فيديو معلوماتى.. كل ما تريد معرفته عن منظومة شحن عداد الكهرباء من الموبايل

الجمعة، 29 مارس 2019 10:13 ص
فيديو معلوماتى.. كل ما تريد معرفته عن منظومة شحن عداد الكهرباء من الموبايل عداد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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اليوم السابع بلس
 
 
بعدما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن منظومة جديدة لشحن عدادات الكهرباء للتيسير على المواطنين فى عملية الشحن.
 
يرصد "اليوم السابع" لقرائه أهم المعلومات عن منظومة الشحن الجديدة التى سيتم تطبيقها قبل نهاية العام الجارى:
1- إمكانية شحن عداد الكهرباء من خلال تحويل الرصيد فى أى وقت.
2- يمكن الشحن أيضاً بواسطة البلوتوث من خلال كارت الشحن الجديد لخاص بالعداد.
3- إمكانية شحن العداد حتى أيام العطلات والإجازات الرسمية.
4- شحن عداد الكهرباء من خارج المنزل.
 5- لابد من تحميل التطبيق المجانى gt pay 
_ يتيح للمستهلك كافة البيانات الخاصة بالعداد والرصيد على هاتفه المحمول.
6 - يجب على المشترك تغيير كارت الشحن القديم بآخر به تقنية البلوتوث. 
 7- تكلفة تغيير الكارت لن تتعدى الـ20 جنيها ولا توجد رسوم لعملية تحويل الرصيد.
 
 

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الكهرباء

الطاقة المتجددة

عداد الكهرباء

العدادات مسبوقة الدفع

شحن عداد الكهرباء

اليوم السابع بلس




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