فيديو معلوماتى.. كل ما تريد معرفته عن منظومة شحن عداد الكهرباء من الموبايل

كتبت رحمة رمضان





بعدما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن منظومة جديدة لشحن عدادات الكهرباء للتيسير على المواطنين فى عملية الشحن.

يرصد "اليوم السابع" لقرائه أهم المعلومات عن منظومة الشحن الجديدة التى سيتم تطبيقها قبل نهاية العام الجارى:

1- إمكانية شحن عداد الكهرباء من خلال تحويل الرصيد فى أى وقت.

2- يمكن الشحن أيضاً بواسطة البلوتوث من خلال كارت الشحن الجديد لخاص بالعداد.

3- إمكانية شحن العداد حتى أيام العطلات والإجازات الرسمية.

4- شحن عداد الكهرباء من خارج المنزل.

5- لابد من تحميل التطبيق المجانى gt pay

_ يتيح للمستهلك كافة البيانات الخاصة بالعداد والرصيد على هاتفه المحمول.

6 - يجب على المشترك تغيير كارت الشحن القديم بآخر به تقنية البلوتوث.

7- تكلفة تغيير الكارت لن تتعدى الـ20 جنيها ولا توجد رسوم لعملية تحويل الرصيد.