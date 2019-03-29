فى 9 معلومات تعرف على معايير المحاسبة الجديدة الصادرة من الاستثمار وأهدافها

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، ففي 9 معلومات تعرف على أسباب التعديلات بجانب ما تم استحداثه من معايير.

1. التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتى تطورت لتأخذ فى الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقنى.

2. التعديلات تهدف إلى وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمى القوائم المالية.

3. المساهمة فى توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية .

4. اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس مالى سليم.

5.تعزيز تنافسية السوق المصرى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

6.أبرز التعديلات تم استحداث معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9 ويهدف إلى رفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة.

7.واستحداث معيار المحاسبة المصرى رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (11) والمرتبط بالإيرادات الذى يهدف إلى المزيد من تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية.

8.واستحداث معيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذًا لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) التأجير التمويلى.

9.يهدف استحداث المعايير إلى تطبيق منهجية نموذجية موحدة على المستأجرين.