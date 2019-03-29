فى لفتة إنسانية.. استخراج جواز سفر لمسنة بمنزلها بالمنيا بسبب ظروفها الصحية

في لفتة إنسانية، أوفدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مأمورية، لاستخراج جواز السفر لمسنة بمحل إقامتها بمحافظة المنيا، نظراً لظروفها الصحية.

وتلقت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ، التماس من المواطنة شادية محمد "مسنة" مقيمة بمحافظة المنيا، والتى طالبت خلاله التيسير عليها فى تجديد جواز سفرها، لعدم قدرتها على الحركة، وذلك لحاجتها للسفر خارج البلاد .

وبالتنسيق مع قسم جوازات بنى مزار ، تم إيفاد مأمورية خارجية إلى محل إقامة المواطنة المذكورة ، وتم إنهاء إجراءات طلب استخراج جواز السفر ، وتم تسليمه للمواطنة بمنزلها .

وأعربت المواطنة عن شكرها لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفته الإنسانية، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يكفل سهولة أداء الخدمة، وتماشيها مع أطر الشرعية، وإثراء منظومة احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته .