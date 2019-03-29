فتح منافذ لمنتجات الصوب الزراعية بالوادى الجديد استعدادا لشهر رمضان

وقال الزملوط إن ذلك الإجراء يأتي ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية وضبط أسعارها قبل حلول شهر رمضان، ومواجهة إستغلال بعض التجار لرفع أسعار المواد الغذائية.

و أكد الزملوط علي أن المحافظة أتخذت إجراءاتها لضمان توافر اللحوم والدواجن وإستقرار أسعارها من خلال المنافذ المتنقلة لجهاز الخدمة الوطنية التي تغطي مراكز المحافظة المختلفة. فضلا عن فتح منافذ للسلع التموينية بالجمعيات الفئوية التابعة للمصالح الحكومية لتخفيف العبء علي المواطنين.