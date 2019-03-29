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الجمعة، 29 مارس 2019 04:46 م
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فتح منافذ لمنتجات الصوب الزراعية بالوادى الجديد استعدادا لشهر رمضان

الجمعة، 29 مارس 2019 03:16 م
فتح منافذ لمنتجات الصوب الزراعية بالوادى الجديد استعدادا لشهر رمضان الصوب الزراعية بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، بفتح منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية، المنتشرة بقري ومدن المحافظة، وتوفيرها أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وقال الزملوط إن ذلك الإجراء يأتي ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية وضبط أسعارها قبل حلول شهر رمضان، ومواجهة إستغلال بعض التجار لرفع أسعار المواد الغذائية.
 
و أكد الزملوط علي أن المحافظة أتخذت إجراءاتها لضمان توافر اللحوم والدواجن وإستقرار أسعارها من خلال المنافذ المتنقلة لجهاز الخدمة الوطنية التي تغطي مراكز المحافظة المختلفة. فضلا عن فتح منافذ للسلع التموينية بالجمعيات الفئوية التابعة للمصالح الحكومية لتخفيف العبء علي المواطنين.
 
 
 

 


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