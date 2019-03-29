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فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية للأطباء

الجمعة، 29 مارس 2019 11:06 ص
فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية للأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة للأطباء فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية المقرر لها ظهر اليوم الجمعة، بدار الحكمة، يأتى ذلك بالتزامن مع بدء فعاليات حفل تسليم الكارنيهات للدفعة الجديدة من حديثى التخرج. 

ومن المقرر أن تناقش العمومية ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، والنظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر فى تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.

كما تناقش الجمعية العمومية قواعد قيد خريجى الكليات الأجنبية بالنقابة، ومقترحات مجلس النقابة تضمنت: يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، وبالتالى يجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمى، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

بجانب عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة ( أو كما يترائى للجمعية العمومية )، على أن يتم تطبيق هذا الشرط على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019 (السنة الدراسية 2018 -2019) وما بعدها.

كما أعلنت النقابة فتح باب شراء سيارة بالتقسيط، للأطباء البشريين لعدد (100) سيارة، للمرة الثانية، مشيرة إلى أنه فى هذه المرة لن تجرى قرعة بين الراغبين فى الشراء، وإنما سيتم اختيار أول مائة طبيب سيقوم بسحب الملف، خلال فعاليات الجمعية العمومية السنوية العادية للنقابة.

يذكر أنه حال عدم اكتمال النصاب القانونى، سيكون الاجتماع الثانى للجمعية يوم الجمعة 5 أبريل 2019.

 


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