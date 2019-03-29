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عضو بشعبة الاستثمار العقارى: مشاركة الحكومة فى معرض "ميبم" لفتت نظر العالم لمصر

الجمعة، 29 مارس 2019 03:00 ص
عضو بشعبة الاستثمار العقارى: مشاركة الحكومة فى معرض "ميبم" لفتت نظر العالم لمصر الدكتور أحمد شلبى المطور العقارى
كتب أحمد حسن
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قال الدكتور أحمد شلبى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن مشاركة الحكومة فى معرض ميبيم الذى أقيم فى فرنسا، لفت العالم لمصر وأثبتت الاستقرار السياسى والاقتصادي.

وأشار شلبى إلى أنه على هامش مؤتمر "ميبم" فى باريس قمنا بزيارة شركتين للتعرف على أحدث نظم للعمل بهما، وشاهدنا تطورا تكنولوجيا يساهم فى توفير تكاليف التشغيل والاستخدامات المعتادة للعميل، منه استخدام الكهرباء والمياه وغيرها من احتياجات المنزل يوفر من 20% إلى 30%، من خلال استخدام الحلول الذكية.

وأضاف شلبى أن السوق العقارى يشهد حالة من الهدوء هذا العام، وهو أمر طبيعى خاصة أننا قضينا عامى 2017/2018 كانت حركة المبيعات جيدة، وطبيعى أن السوق يشهد حالة هدوء وهى فرصة للمنافسة الأشد وفى نفس الوقت تدفع الشركات للخروج خارج الإطار المعتاد والخروج بأفكار جيدة للوصول للعميل المستهدف، وغالبًا تساعد على عدم ارتفاع الأسعار، وبعد زيادة ارتفاع الطاقة، متوقع ارتفاع الأسعار أنه سيكون طفيفا فى اطار الزيادات والتى لن تزيد على 10% إلى 15%.

 

 


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