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صور.. عادل الجبير يشارك فى تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا ويطمئن على المصابين

الجمعة، 29 مارس 2019 11:46 ص
صور.. عادل الجبير يشارك فى تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا ويطمئن على المصابين عادل الجبير يلتقى حاكمة نيوزيلندا باتسي ريدي
كتب محمد رضا
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شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى عادل الجبير، اليوم الجمعة، فى مراسم تأبين ضحايا الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا، الذى أقيم فى مدينة كرايست تشيرش، بحضور رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، وعقب انتهاء مراسم التأبين التقى عادل الجبير بحاكمة نيوزيلندا باتسى ريدى.

وخلال زيارته لمدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، التقى عادل الجبير، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزيلندى وينستون بيترز، كما التقى عوائل ضحايا ومصابى الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا، كذلك اطمأن خلال زيارته على صحة المواطنين السعوديين خالد الشدوخى، وأصيل الأنصارى، اللذين تعرضا لإصابات جراء الحادث الإرهابى فى نيوزيلندا، وذلك حسب ما نشرته وزارة الخارجية السعودية.

حاكمة نيوزيلندا باتسي ريدى
حاكمة نيوزيلندا باتسي ريدى

 

عادل الجبير يلتقى باتسي ريدي
عادل الجبير يلتقى باتسي ريدي

 

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز

 

عوائل ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي في نيوزيلندا
عوائل ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي في نيوزيلندا

 

عادل الجبير يلتقى عوائل ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي في نيوزيلندا
عادل الجبير يلتقى عوائل ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي في نيوزيلندا

 

الجبير مع عوائل ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي في نيوزيلندا
الجبير مع عوائل ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي في نيوزيلندا

 

عادل الجبير فى زيارته لنيوزيلندا
عادل الجبير فى زيارته لنيوزيلندا

 

الجبير يطمئن على صحة المواطنين السعوديين المصابين بحادث نيوزيلندا
الجبير يطمئن على صحة المواطنين السعوديين المصابين بحادث نيوزيلندا

 

عادل الجبير يشارك في مراسم تأبين ضحايا الحادث الإرهابي في نيوزيلندا
عادل الجبير يشارك في مراسم تأبين ضحايا الحادث الإرهابي في نيوزيلندا

 

 

 


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