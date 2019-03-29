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صور.. السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على اقتراح تعديل نظام الصحة

الجمعة، 29 مارس 2019 07:09 ص
صور.. السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على اقتراح تعديل نظام الصحة السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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تظاهر عشرات السكان الأصليين فى مدينة ساو باولو البرازيلية، للمطالبة برعاية طبية أفضل، واحتجت مجموعات السكان الأصليين ضد اقتراح نقل خدمات صحة السكان الأصليين من الحكومة الفيدرالية إلى البلديات.

وأبرزت وكالة "رويترز"، احتجاجات المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون الزى التقليدى ويطلون أجسادهم باللون الأسود فى بلدية ساو باولو ، وناقش وزير الصحة لويس هنريك مانديتا الأسبوع الماضي، إغلاق مكتب صحة السكان الأصليين الفيدرالي.

يقول قادة السكان الأصليين إن مكتب الصحة الفيدرالى الخاص بهم يمكنه تقديم خدماته بلغتهم الأصلية وهو ما لا تستطيع البلديات القيام به.

السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة (1)
السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة 

 

السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة (2)
السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة 

 

السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة (3)
السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة 

 

السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة (4)
السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة 

 

السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة (5)
السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة 

 

السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة (6)
السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة 

 

السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة (7)
السكان الأصليون فى البرازيل يحتجون على تعديل نظام الصحة 

 

 

 


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