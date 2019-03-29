video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 02:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "الست غنية" 75 عاما تبيع خضراوات وتحلم بكشك مجهز فى بنى سويف

الجمعة، 29 مارس 2019 02:00 ص
صور.. "الست غنية" 75 عاما تبيع خضراوات وتحلم بكشك مجهز فى بنى سويف السيدة غنية
بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق

مع دقات الساعة الخامسة صباحا تستقل السيدة غنية أحمد عويس صاحبة ال 75 عاما توك توك من أمام منزلها البسيط بقرية غياضة الشرقية بمحافظة بنى سويف لتعبر به المعدية النيلية للوصول إلى مدينة ببا على الضفة الغربية لتشترى القليل الخضروات لتبيعها إلى أهالى القرية.

 

وداخل منزلها القديم المهدد بالانهيار تسكن السيدة العجوز بمفردها بعد وفاة شقيقها وزواج ابنه شقيقها تصارع الظروف المعاشية وتبيع القليل من الخضروات والسلع لتوفير قوت يومها.

 

وتروى السيدة غنية أحمد عويس قصتها قائلة "أصبحت مطلقة منذ 35 عاما وانتقلت للعيش داخل منزل اخى والذى كانت تعيش فيه ابنه اخى حتى تزوجت منذ فترة وأصبحت وحيده فى ذلك المنزل "

 

وتضيف السيدة غنية "عقب انفصالى عن زوجى جهزت غرفة فى منزل شقيقى وقمت بشراء بعض السلع الغذائية لبيعها داخل تلك الغرفة إلا أن المنزل القديم أصبح غير مؤهل لهذا المحل الصغير "

 

وتابعت العجوز عقب وفاة شقيقى منذ عشرة سنوات والذى كان يعمل فى الشرطة شيخ غفر بحثت عن استكمال البحث عن لقمة العيش من خلال التجارة فى الخضروات والسلع الغذائية

 

وتروى السيدة غنية أنها تستيقظ فجر كل يوم منتظرة أحد الأفراد الذى يقود توك توك لنقلها إلى المعدية النيلية لتعبر الضفة الغربية لشراء بعض الخضروات التى تفترض أموالها لتشتريها من مدينة ببا لبيعها داخل قرية غياضة الشرقية لتكسب القليل من الاموال

 

وتقول السيدة "أهل الخير يعطفون عليه بجلب بعض الحلويات التى أقوم ببيعها للأطفال لتوفير القليل من الأموال لعدم وجود نقود لشراء تلك الخضروات والسلع الغذائية

 

وطالبت العجوز من المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف توفير كشك أمام منزلها وتجهيزة بالسلع الغذائية لبيعها وتوفير قوت يومها من الطعام وشراء الادوية

 

الست غنية بائعة الخضراوات (1)
 
الست غنية بائعة الخضراوات (2)
 
الست غنية بائعة الخضراوات (3)
 
 
 
الست غنية بائعة الخضراوات (5)
 
الست غنية بائعة الخضراوات (6)
 
الست غنية بائعة الخضراوات (7)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قصة الأم المثالية ببنى سويف.. ربت 3 أبناء حاصلين على ماجستير بمعاش 170 جنيها

الست غنية

خضراوات

بنى سويف

اخبار بنى سويف




لا تفوتك
رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة