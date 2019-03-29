صور.. أمناء مدرسة شعشاع الإعدادية يكرمون 95 طالبا وام مثالية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نظم مجلس أمناء مدرسة شعشاع الإعدادية التابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية، حفل تكريم للطلاب المتميزين والأم المثالية بالقرية.

حضر الحفل أحمد جمال الدين نائب رئيس مجلس مدينة اشمون، سعد أحمد رجب رئيس الوحدة المحلية بشطانوف، القمص فيليمون راعى الكنيسة بمنيل عروس، حماد الطباخ نائب مدير إدارة اشمون التعليمية، عبدالرحمن أمام القائم برئيس مجلس الأمناء .

وتم تكريم 95 طالب وطالبة من المتميزين بالمدرسة والام المثالية وتم تقديم عدد من العروض الفنية بينها استعراض بنحبك يامصر، وقصيدة لما جيت اكتب عن امى واستعراض امى يانور بيتنا وتكريم الأم المثالية هدى دياب محمد عبدالرحمن عن القرية، و الدكتورة سامية صابر عن مجلس الأمناء وابتسام عبدالنبي زكى عن المعلمين لجهودها فى الرقى بالطلاب .