video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 03:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شئون الحرمين تحدد مواعيد خاصة للنساء لزيارة الروضة المشرفة .. اعرف التفاصيل؟

الجمعة، 29 مارس 2019 01:33 ص
شئون الحرمين تحدد مواعيد خاصة للنساء لزيارة الروضة المشرفة .. اعرف التفاصيل؟ المسجد النبوى
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

بعد تحديد وكالة شئون الحرمين مواعيد خاصة لزيارة النساء إلى الروضة المشرفة بالمسجد النبوى خلال 5 أيام الماضية، قررت تكرار التجربة مرة آخرى بعد استحسان الزائرات لتمكينهن من أدائهن العبادة.

وقالت رئاسة شئون الحرمين:"نظراً لنجاح التجربة التى أعدتها وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوى لتسهيل زيارة النساء للروضة الشريفة خلال الخمسة أيام الماضية والتي لاقت استحسان زائرات المسجد النبوي في تمكينهن من أدائهن لعبادتهن بكل راحة واطمئنان".

رئاسة شئون الحرمين
رئاسة شئون الحرمين

وأضافت:" فإن وكالة شؤون المسجد النبوي تشعر الزائرات الكريمات بتمديد فترة التجربة إلى نهاية شهر رجب الحالي".

وتابعت:"وكالة شؤون المسجد النبوي تؤكد بأنها تتابع خططها وأعمالها اليومية للوصول لأفضل الحلول الممكنة في تقديم كل مايعين وييسر لزائرى المسجد النبوي أدائهم عبادتهم بكل يسر وسهولة".

يذكر أن وكالة شئون الحرمين، قد أعلنت مواعيد زيارة النساء إلى الروضة الشريفة والتى تبدأ من بعد شروق الشمس حتى قبل صلاة الظهر بساعة، ومن بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر بساعة، وذلك خلال الأيام الخمس الماضية.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس شئون المسجد النبوى: الأوامر الملكية ستسهم فى رفع مستوى الكفاءات

رئيس الشيشان يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوى متوجها لبلاده

رئيس شئون المسجد النبوى يشيد بنهج السعودية في تحكيم الشريعة وتحقيق العدالة

المسجد النبوي

النساء

الروضة المشرفة

شهر رجب

شئون الحرمين




لا تفوتك
رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة