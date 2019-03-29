شئون الحرمين تحدد مواعيد خاصة للنساء لزيارة الروضة المشرفة .. اعرف التفاصيل؟

كتب هيثم سلامة

بعد تحديد وكالة شئون الحرمين مواعيد خاصة لزيارة النساء إلى الروضة المشرفة بالمسجد النبوى خلال 5 أيام الماضية، قررت تكرار التجربة مرة آخرى بعد استحسان الزائرات لتمكينهن من أدائهن العبادة.

وقالت رئاسة شئون الحرمين:"نظراً لنجاح التجربة التى أعدتها وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوى لتسهيل زيارة النساء للروضة الشريفة خلال الخمسة أيام الماضية والتي لاقت استحسان زائرات المسجد النبوي في تمكينهن من أدائهن لعبادتهن بكل راحة واطمئنان".



رئاسة شئون الحرمين

وأضافت:" فإن وكالة شؤون المسجد النبوي تشعر الزائرات الكريمات بتمديد فترة التجربة إلى نهاية شهر رجب الحالي".

وتابعت:"وكالة شؤون المسجد النبوي تؤكد بأنها تتابع خططها وأعمالها اليومية للوصول لأفضل الحلول الممكنة في تقديم كل مايعين وييسر لزائرى المسجد النبوي أدائهم عبادتهم بكل يسر وسهولة".

يذكر أن وكالة شئون الحرمين، قد أعلنت مواعيد زيارة النساء إلى الروضة الشريفة والتى تبدأ من بعد شروق الشمس حتى قبل صلاة الظهر بساعة، ومن بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر بساعة، وذلك خلال الأيام الخمس الماضية.