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سوق على مهلك.. ضبط 2098 مخالفة سرعة زائدة فى 24 ساعة

الجمعة، 29 مارس 2019 03:00 ص
سوق على مهلك.. ضبط 2098 مخالفة سرعة زائدة فى 24 ساعة رادار سيارات - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 2098 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم.


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