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سفر وعودة 1622 مصريا وليبيا و 366 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 29 مارس 2019 07:07 م
سفر وعودة 1622 مصريا وليبيا و 366 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1622 مصريا وليبيا و 366 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 986 إلى الجانب الليبي، بينهم  283مصريا و703 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 636 بينهم 431 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 205 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  169 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 197 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 
 

 

 


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