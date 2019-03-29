سابك السعودية ملتزمة بخطط النمو وستبحث أوجه التكامل مع أرامكو

رويترز

قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الجمعة إن الخطط الاستثمارية للشركة لن تتأثر باستحواذ شركة النفط العملاقة أرامكو على حصة نسبتها 70 بالمئة من الشركة، مضيفا أن سابك ستتطلع إلى تحقيق التكامل في الأصول مع أرامكو لتعزيز النمو.

واتفقت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، يوم الأربعاء الماضي، على شراء الحصة في ثالث أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من صندوق الثروة السيادية السعودي مقابل 69.1 مليار دولار في إحدى أكبر الصفقات في قطاع الكيماويات على مستوى العالم.

وقال البينان في مقابلة بالهاتف إن استكمال الصفقة سيستغرق ستة إلى 12 شهرا، وإنه لن يتم إجراء خفض للوظائف ولا تغييرات في الإدارة أو التأثير على ميزانية سابك.

وقال "فور الحصول على موافقة الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار، في الحال سنشكل فريقا معا للنظر في أوجه التكامل بهدف الاستفادة من قيمة مساهمنا".