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رئيس مجلس الوزراء يهنئ أهالى الجيزة بالذكرى المئوية للعيد القومى

الجمعة، 29 مارس 2019 02:30 م
رئيس مجلس الوزراء يهنئ أهالى الجيزة بالذكرى المئوية للعيد القومى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب سيد الخلفاوى
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تلقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هنّأ خلالها قيادة ومواطنى المحافظة بمناسبة الذكرى المئوية للعيد القومى متمنياً للجميع دوام السداد والتوفيق .

وقال راشد، فى بيان اليوم، إن التهنئة جاءت وفق ما يتماشى مع السياسة التى تنتهجها الدولة وقيادتها للتواصل مع المواطنين والحرص على مشاركتهم الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية .

وجاءت نص الرسالة التى بعثها رئيس مجلس الوزراء كالتالى "يسرنى أن ابعث إليكم وإلى أبناء محافظة الجيزة أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومى للمحافظة وانى إذ أنتهز هذه المناسبة، أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية".


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