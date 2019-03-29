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حبس شبكة دعارة يقودها عاطل وزوجته فى المنوفية

الجمعة، 29 مارس 2019 10:12 ص
حبس شبكة دعارة يقودها عاطل وزوجته فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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قررت نيابة السادات بمحافظة المنوفية حبس شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بعد ضبطها بمدينة السادات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة، أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام عاطل وزوجته بإدارة شبكه لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم "ياسر" 45 عاما وزوجته "رضا" 36 عاما ربة منزل، حيث إدار المتهمان مسكنهما بالمنطقة الخامسة بمدينة السادات لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبى المتعة الحرام مقابل أجر مادى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط كل من "برلنتى" 36 عاما مقيمة بأشمون و"طلعت" 45 عاما مقيم طوخ و"إيمان" 21 عاما مقيمة الجيزة و"عبد الفتاح" 48 عاما مقيم منوف و"محمد" 27 عاما مقيم القاهرة و"رانيا" 27 عاما مقيمة البحيرة، وبحوزتهم 7 هواتف محمولة و5430 جنيها وسيارة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


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