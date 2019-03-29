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توقف رحلات الإقلاع والوصول بمطار سيدني بسبب إخلاء برج المراقبة

الجمعة، 29 مارس 2019 04:00 ص
توقف رحلات الإقلاع والوصول بمطار سيدني بسبب إخلاء برج المراقبة تكدس الركاب فى مطار سيدنى
كتب رويترز _ وكالات
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تأثرت حركة المرور الجوى فى سيدنى، بعد رصد دخان فى برج المراقبة، لكن شركة إيرسيرفيسز أستراليا لخدمات الملاحة الجوية، قالت إن الطائرات تهبط الآن فى المطار وإن العمليات ستستأنف بالكامل قريبا.

وأضافت الشركة فى تغريدة على تويتر "برج المراقبة الجوية فى سيدنى يتعامل الآن مع رحلات الوصول، وتهبط الطائرات وإن كان بمعدل أبطأ. ولا توجد رحلات إقلاع فى الوقت الحالي"، وقالت إيرسيرفيسز أستراليا إن خدمات الإطفاء سمحت بعودة العاملين إلى برج المراقبة بعد عملية الإخلاء.

أكدت هيئة الطيران المدنى الأسترالى، أنه تم إخلاء برج مراقبة الحركة الجوية بمطار سيدنى بعد تصاعد دخان فى البرج، وقع الحادث صباح اليوم الجمعة، وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الاسترالية، إن رجال الإطفاء أسرعوا إلى مكان الحادث.

​وتكدس الركاب فى محطة أرضية لفترة من الوقت، وذلك لتوقف جميع رحلات الوافدين والمغادرين، ومع ذلك، قالت الخطوط الجوية الأسترالية عبر حسابها بموقع تويتر إنه فى حوالى الساعة  12.18 بالتوقيت المحلى بدأ برج مراقبة الحركة الجوية فى مطار سيدنى بالعمل على الرحلات القادمة.   

 

 


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إخلاء برج المراقبة

تصاعد دخان فى البرج المراقبة




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