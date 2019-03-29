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الجمعة، 29 مارس 2019 07:35 ص
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تنفيذ 1245 حكما متنوعا وضبط 107 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الجمعة، 29 مارس 2019 06:00 ص
تنفيذ 1245 حكما متنوعا وضبط 107 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1245 حكمًا متنوعًا منها 875حكمًا جزئيا و43 حكم مستأنف و278 حكم غرامات و46 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9950 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 107 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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