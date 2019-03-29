تعزيز التعاون المصرى البوروندى بتوريد عربات مدرعة فهد إنتاج العربية للتصنيع

كتب زكى القاضى

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون مع دولة بوروندى الشقيقة، فى ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووفد من وزارة الدفاع بدولة بوروندي ، لتوريد عدد 19 عربة مدرعة فهد من إنتاج مصنع قادر التابع للهيئة، فى إطار تعزيز التعاون المشترك، ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

فى هذا الصدد، أوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية للتعاون مع بوروندى، التى تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة، مشيرا إلى بحث التعاون لتلبية مطالب وزارة الدفاع البوروندية من المركبات، وفقا لمعايير الجودة العالمية وأنسب الأسعار.

كما ذكر "التراس"أن الجانب البوروندى أبدى اهتماما بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع من الأنظمة الدفاعية، مؤكدا أننا نحقق فيها نسب مُتزايدة من التصنيع المحلى.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أننا اتفقنا على تبادل الزيارات ودراسة الاحتياجات، ووضع خطط زمنية للتنفيذ، مُشددا على الاتفاق علي تدريب العمالة الفنية من دولة بوروندى على مهارات التصنيع و التشغيل والصيانة بمصنع قادر التابع للهيئة .

من جانبه، أعرب الوفد البوروندى، عن تطلعهم لدعم وتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدين أهمية الإسراع لتنفيذ التعاقد مع الهيئة وتوريد العربات المدرعة، بالإضافة للتعاون فى عدد من المجالات الدفاعية والتدريب وتبادل الخبرات .