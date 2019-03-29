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تعرف على الفرق بين الشكوى والبلاغ

الجمعة، 29 مارس 2019 12:00 ص
تعرف على الفرق بين الشكوى والبلاغ محكمه - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من المواطنين عن الفرق بين الشكوى والبلاغ، و"اليوم السابع" يوضح الفرق بين الشكوى والبلاغ قانونًا.

الشكوى

يقول المحامى خالد محمد، إن الشكوى هى الجرائم التى لا يتم تحريكها إلا بناء على شكوى من ذى الشأن ولها فترة تقادم وهى 3 أشهر من تاريخ العلم بالجريمة، ونظم المشرع أحكامها فى المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية فى الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانونًا ومنها:

1.السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجنى عليها زوجًا للجاني، أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزًا عليها قضائيًا أو إداريًا أو مثقلة بحق لشخص آخر.

2.عدم تسليم الصغير إلى من له الحق فى طلبه ونزعه من سلطة من يتولاها ويكفله.

3.الامتناع عن أداء النفقة أو الأجرة أو الحضانة أو المسكن المحكوم بها.

4.سب الأشخاص وقذفهم.

5.الجرائم الأخرى التى ينص عليها القانون.

وأوضح أنه لا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

البلاغ

وأضاف المحامى بالنقض أن البلاغ هو إخبار الجهات المختصة "الشرطة أو النيابة"، عن وقوع جريمة وهو حق لأى شخص ارتكب فى حقه جريمة أو شاهد وقوع الجريمة، وهو إجراء إدارى يترتب عليه قيد دعوى جديدة.

 

 


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