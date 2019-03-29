تعرف على أهم التزامات الفائز بحج القرعة العام الجارى

كتب محمود عبد الراضى

هناك مجموعة من الضوابط والالتزامات يجب أن يلتزم بها الفائز بحج القرعة لهذا العام، حتى لا يعرض نفسه للمسألة، أبرزها:

- احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج وضرورة إبرازها لدى موظفى الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لا يتجاوز قيمته (10,000 دولار أمريكى) فقط عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

- الالتزام بتعليمات السلطات السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بكافة وسائل التصوير.

- يحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكى والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.