video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 08:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أهم التزامات الفائز بحج القرعة العام الجارى

الجمعة، 29 مارس 2019 06:30 ص
تعرف على أهم التزامات الفائز بحج القرعة العام الجارى حج - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

هناك مجموعة من الضوابط والالتزامات يجب أن يلتزم بها الفائز بحج القرعة لهذا العام، حتى لا يعرض نفسه للمسألة، أبرزها:

 

- احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج وضرورة إبرازها لدى موظفى الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

 

- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لا يتجاوز قيمته (10,000 دولار أمريكى) فقط عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

 

- الالتزام بتعليمات السلطات السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بكافة وسائل التصوير.

 

- يحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكى والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على موقف غير المسددين لمصاريف حج القرعة لهذا العام

اليوم.. بدء سداد تكاليف حج القرعة وقيمتها 71 ألف جنيه

حج

حج القرعة

الحجاج

الحج

اخبار الحجاج

ضيوف الرحمن

حج 2019




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة