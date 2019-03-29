ترامب: داعمو التحقيق المتعلق بروسيا حاولوا سرقة السلطة بشكل غير قانونى

جران رابيدس (رويترز)

فى أول مؤتمر سياسى له بعد انتهاء تحقيق بشأن التواطؤ مع روسيا اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، داعمى التحقيق بمحاولة الإطاحة بانتخابات عام 2016، والسعى للاستيلاء على السلطة "بشكل غير قانوني".

وقال ترامب إن البلد "تضرر" بفعل هذا التحقيق ووصف معارضيه بأنهم "خاسرون" وعبر عن ارتياحه لانتهاء التحقيق، وقال لحشد ضم الآلاف فى ساحة جران رابيدس بولاية ميشيجان الأمريكية "بعد ثلاثة أعوام من الأكاذيب والتشويه والتشهير انقضت الخدعة الروسية. أخيرا انتهى وهم التواطؤ".

وأضاف "حملة الاضطهاد المتصلة بروسيا هى خطة وضعها من خسروا الانتخابات فى محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانونى عن طريق اتهام أمريكيين أبرياء...فى مكيدة مدروسة".

وأعلن وزير العدل الأمريكى وليام بار يوم الأحد ملخصا لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر المؤلف من 300 صفحة بشأن التحقيق فى دور روسيا فى الانتخابات الأمريكية التى أجريت فى عام 2016. وخلص التحقيق إلى عدم وجود أدلة على تآمر أى من أعضاء الحملة الانتخابية لترامب مع روسيا أثناء الانتخابات.

ويناقش مستشارون لترامب، المعروف بأنه يضمر الضغائن، جدوى ملاحقة معارضيه ومن يتهمهم بالمسؤولية عن بدء التحقيق مقارنة مع إعلان النصر والمضى قدما باستغلال القوة الدافعة لهذا النبأ الجيد وتعزيز مسعاه للترشح لفترة ثانية فى عام 2020.

ويواجه ترامب تحقيقات أخرى تتعلق بشؤون شخصية وتجارية من النواب الديمقراطيين الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب الأمريكي.

لكن الديمقراطيين يخاطرون أيضا بعزوف الناخبين القلقين بشأن التحقيق المتعلق بروسيا عنهم. وقال ترامب للحشد المتجمع فى ساحة جران رابيدس إن على معارضيه اتخاذ قرار الآن بشأن مواصلة "تحقيقاتهم المتحيزة" أو الاعتذار للأمريكيين والتركيز على قضايا مثل البنية التحتية والرعاية الصحية.