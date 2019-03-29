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الجمعة، 29 مارس 2019 10:20 م
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بدء تطبيق قرار الحكومة حول السعر العالمى لبنزين 95 أول أبريل

الجمعة، 29 مارس 2019 10:00 م
بدء تطبيق قرار الحكومة حول السعر العالمى لبنزين 95 أول أبريل محطة بنزين
كتبت مروة الغول
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بعد إعلان الحكومة خلال بداية العام الجاري عن تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على أسعار بنزين أوكتين 95 وذلك بداية من أول أبريل المقبل، وبالتالي فإنها أيام قليلة ويطبق القرار الذي يعتمد على ربط سعر بنزين 95 بأسعار خام برنت العالمية.

وفى هذا الإطار نجد أن التسعير التلقائي لأسعار بنزين اوكتين 95 يعني مراجعة سعر بنزين 95 كل ثلاثة أشهر وبالتالي سيكون سعره متغيرا  كل ثلاثة  أشهر، حيث تعتمد تلك الآلية والتي تسمى  بالتسعير التلقائي على ربط سعر البنزين 95 بالأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى حيث سيكون إعلان السعر الجديد لبنزين 95 وفقا لمتوسط الأسعار العالمية في الشهور الثلاثة السابقة وتكون التغير في السعر  بحد أقصى 10% ارتفاعا أو 10% انخفاضا.

وكانت الحكومة قد قررت تثبيت السعر الحالي للتر بنزين 95، في قرارها المنشور بالجريدة الرسمية خلال شهر يناير الماضي عند 7.75 جنيه، وذلك اعتبارا من نهاية ديسمبر ولمدة 3 أشهر وهو ما يعني تغير السعر أو تثبيته، بحسب الأسعار العالمية، بدءا من شهر  أبريل  بحد أقصى 10% زيادة أو انخفاضا.

وكانت تصريحات سابقة للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، أكد خلالها  أن آلية التسعير  الجديدة ل بنزين 95 سيتم تطبيقها بداية  أول شهر  أبريل مضيفا أن "تطبيق الآلية الجديدة لا يعني زيادة سعر بنزين 95 من أول الربع الثاني من 2019 فالسعر  قد ينخفض أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي".

ونص قرار رئيس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على تشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية"، تضم ممثلين من كل من وزارة البترول، وممثلين من وزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص. وتتضمن اختصاصات اللجنة متابعة المعادلة السعرية لبنزين 95 بصورة ربع سنوية، وربط أسعاره المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وسعر الصرف، إلى جانب متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي.

كما تضمن القرار متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزير البترول والثروة المعدنية والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشارت الحكومة في قرارها إلى أن المعادلة السعرية لتطبيق آلية التسعير لبنزين 95 تشمل أيضا، تكاليف أخرى، بخلاف فروق سعر الصرف والأسعار العالمية، والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

ويمثل  بنزين 95 حوالي  4% من قيمة استهلاك البنزين فى مصر.


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