انعقاد الجمعية العمومية العادية للبيطريين بعد اكتمال النصاب القانونى

أعلن الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، وذلك عقب اكتمال النصاب القانونى لانعقادها.

وأوضح الدكتور علي سعد علي، الأمين العام المساعد لنقابة البيطريين، خلال كلمته، إنه سيتم مناقشة عودة الخصم من الراتب، وأزمة زيادة الاشتراكات بصندوق التكافل.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية حول السياسة العامة للنقابة لعام 2018، وتقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانية عام 2017، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة.

كما سيتم عرض ميزانية النقابة العامة لعام 2018، واعتماد شراء المدة للأطباء البيطريين للاشتراك فى النقابة، بالإضافة إلى طرح مستجدات الكادر للأطباء البيطريين.