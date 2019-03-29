انتعاش معارض المشغولات المتنوعة بشمال سيناء من انتاج متدربين شباب

شمال سيناء ـ محمد حسين

وفرت ورش التدريب والإنتاج بمديرية القوى العاملة بشمال سيناء،منتجات جديدة بسعر مخفض تم عرضها وبيعها للجمهور فى معارض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر ومعارض المحافظة والجمعيات الأهلية، وهى من انتاج متدربين شباب .

وتنوعت المنتجات التى قام بتصنيعها متدربين بخامات وفرتها القوى العاملة داخل ورش تعد كل متدرب لإمتهان حرفة وإجادة اسرارها .

وقال المهندس عطية الجيد، القائم بأعمال مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، أن انتاج الورش اصبح بكميات يمكن ان تغظى كثير من جوانب احتياجات الأهالى، لافتا ان الورش وصل عددها 21 ورشة انتاج فى مركز التدريب بالعريش ومركز التدريب فى بئر العبد ، وهى تقوم بالإنتاج فى مجال المصنوعات الخشبية والملابس، وإنتاج مصنوعات خرزية، وكافة التشكيلات الحديدية، وأعمال التطريز، يقوم على تشغيلها 42 مدرب متخصص .

وأضاف انه يجرى حاليا العمل على زيادة عدد الورش لتشمل انواع جديدة ، واشار ان التدريب فيها يتاح للخريجين على مدار العام، ويعطى كل متدرب حافز مادى يومى فضلا عن اتمام دورة امتهان حرفة بعد دراسة وتدريب عملى 4 شهور.

وأشار القائم بأعمال مدير مديرية القوى العاملة، إلى أن القوى العاملة بشمال سيناء، تفخر ان من تدربوا فى ورشها من شباب المحافظة هم الأن اصبحوا من اصحاب حرف ومهن، وكلا وفق قدراته يقوم بالإنتاج والتسويق بعضهم من داخل المنازل وخصوصا الفتيات المنتجات لأعمال خرزية واعمال التطريز، وبعضهم فى مشروعات صغيرة من شباب ينتجون اعمال النجارة وتشكيلات اللحام.

وقال "مجدى بدرسعد"، مدرب ورشة " النجارة وأعمال الأرابيسك"، ان دورهم تعليم وتدريب الطلبة الملتحقين بالورشة لتعلم كل ما يتعلق بأعمال النجارة وصناعة المشغولات الخشبية والانتيكات المنوعة وتشكيلات الأرابيسك.

وأضاف أن الإنتاج تنوع من هذه المشغولات ويتم عرضه وبيعه بهامش ربح محدود ويتاح فى معرض القوى العاملة، وفى المعارض المنوعة التى يتم المشاركة فيها.

وتابع "محمد فاروق" مدرب ورشة اللحام بمديرية القوى العاملة بشمال سيناء،ان دورهم تعليم المتدربين وتأهيلهم لإمتهان حرفة اللحام بكل أنواعها ومن ابرز تلك الأعمال صناعة الأبواب والشبابيك لأعمال الكريتال.

وقال "ياسر عويضه" مدرب أعمال تشكيلات الخرز، أن الورشة التى يديرها تقبل على التدريب فيها الفتيات الخريجات حديثا، ونجحت كثرات من بينهن فى احتراف المهنة، التى فيها يتم توفير الخامات المنوعة والخرز بألوانه وإحجامه ويتم تصنيع مشغولات مهمة فى كل منزل بتشكيلات منوعة ويتم البيع عن طريق المعارض لهذه المنتجات .

وأوضح "وائل شلبى "مدير ادارة التدريب بمديرية القوى العاملة بشمال سيناء، أن كل خريج يمنح شهادة خبرة تؤهله بشكل كامل فى سوق العمل فضلا، وتشهد مراكز التدريب فى العريش وبئر العبد اقبال الشباب عليها.