اليوم.. عمومية الأطباء تبحث الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية، ظهر اليوم الجمعة، بدار الحكمة، لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، والنظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017 وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018 .

كما تناقش الجمعية العمومية قواعد قيد خريجي الكليات الأجنبية بالنقابة، و مقترحات مجلس النقابة تضمنت: يشترط دراسة مواد الأحياء و الكيمياء و الفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، و بالتالي يجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمي، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة .

بجانب عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول علي الثانوية العامة "أو كما يترائي للجمعية العمومية"، علي ان يتم تطبيق هذا الشرط على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019 (السنة الدراسية 2018 -2019) وما بعدها .

يذكر انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون الاجتماع الثاني للجمعية يوم الجمعة 5 ابريل 2019.

كما أعلنت النقابة عن فتح باب شراء سيارة بالتقسيط، للأطباء البشريين لعدد (100)سيارة، للمرة الثانية، مشيرة إلى أنه في هذه المرة لن تجرى قرعة بين الراغبين فى الشراء، وإنما سيتم اختيار أول مائة طبيب سيقوم بسحب الملف، خلال فعاليات الجمعية العمومية السنوية العادية للنقابة.