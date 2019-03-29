video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 01:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. عمومية الأطباء تبحث الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

الجمعة، 29 مارس 2019 01:01 ص
اليوم.. عمومية الأطباء تبحث الحد الأدنى للقبول بكليات الطب نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
تعقد النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية، ظهر اليوم الجمعة، بدار الحكمة، لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، والنظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017 وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018 .
 
كما تناقش الجمعية العمومية  قواعد قيد خريجي الكليات الأجنبية بالنقابة، و مقترحات مجلس النقابة تضمنت: يشترط دراسة مواد الأحياء و الكيمياء و الفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، و بالتالي يجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمي، أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة .
 
بجانب عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول علي الثانوية العامة "أو كما يترائي للجمعية العمومية"، علي ان يتم تطبيق هذا الشرط على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019 (السنة الدراسية 2018 -2019) وما بعدها .
 
 
 
يذكر انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون الاجتماع الثاني للجمعية يوم الجمعة  5 ابريل 2019.
 
كما أعلنت النقابة عن فتح باب شراء سيارة بالتقسيط، للأطباء البشريين لعدد (100)سيارة، للمرة الثانية، مشيرة إلى أنه في هذه المرة لن تجرى قرعة بين الراغبين فى الشراء، وإنما سيتم اختيار أول مائة طبيب سيقوم بسحب الملف، خلال فعاليات الجمعية العمومية السنوية العادية للنقابة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة الأطباء البيطريين تفتتح مقر اتحاد البيطريين العرب الجمعة المقبل

نقابة الأطباء تلزم الجامعات الخاصة بامتلاك مستشفى تعليمى لخريجها وتمهل المخالفين 3 سنوات لتوفيق أوضاعها.. القرارات تحمى المريض من كوارث الأخطاء الطبية.. والنقيب: القرار جيد ومصرون على تطبيقه

للأطباء.. خطوة بخطوة.. كيف تشترى سيارة بالتقسيط من نقابة الأطباء؟

نقابة الاطباء

الجمعية العمومية للاطباء

سيارات بالتقسيط للاطباء




لا تفوتك
رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة