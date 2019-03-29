اليمين المتطرف ببريطانيا يهدد بأعمال شغب فى يوم "البريكست" المفترض

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الشرطة فى المملكة المتحدة تستعد للتعامل مع الاضطراب المحتمل فى احتجاجات تنظمها جماعات مؤيدة للبريكست بعد تهديدات بأعمال شغب من قبل المتطرفين اليمنيين.

وأعلنت شرطة سكوتلانديارد استعدادها لمشاركة الموارد عبر البلاد حال اندلاع اضطراب فى عدد من المظاهرات المخطط لها فى لندن وعبر بريطانيا اليوم الجمعة.

وينظم حزب استقلال بريطانيا وتومى روبينسون وحركة السترات الصفراء فى بريطانيا وجماعات أخرى مؤيدة لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى مسيرات فى العاصمة فى اليوم الذى كان من المفترض إتمام البريكست فيه 29 مارس.

وهناك مساعٍ لإجراء احتجاجات مضادة لمقابلتهم بعد اتهام جماعات معادية للإسلام باستخدام البريكست كمنصة لنشر أجندتهم اليمينية المتشددة والمتطرفة.

وبحسب ما ذكرت "إندبندنت" فإن شرطة ميتروبوليتان تعمل على منع الصدامات فى المظاهرات، التى ستأتى فى ظل توتر كبير بشأن التصويت على اتفاق تيريزا ماى للبريكست فى مجلس العموم.

وقد تداول أعضاء من جماعات السترات الصفراء فى بريطانيا المؤيدة للبريكست منشورات عبر مواقع السوشيال ميدى هددت "لو أوقفت البريكست، سنجعل أعمال شغب باريس تبدو أشبه بحفلة شاى".

وقال الناشط المعادى للإسلام تومى روبينسون إن الشعب البريطانى تم خيانته من قبل رئيسة الوزراء والبرلمان الخائن.

وكان البرلمان قد وافق على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لحين الوصول إلى اتفاق للبريكست.