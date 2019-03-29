video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لكشف ملابسات مقتل عامل فى الوراق

الجمعة، 29 مارس 2019 04:00 ص
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لكشف ملابسات مقتل عامل فى الوراق مشرحة - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

تنتظر النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة عامل عثر عليه مقتولًا داخل شقة بالوراق، وأكدت التحريات تورط عشيقته وزوجها فى التخلص منه.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب تشريحها وطلبت مزيدًا من التحريات للوقوف على ملابسات وظروف الجريمة.

وكان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغًا بالعثور على جثة عامل مصابة بعدة طعنات داخل شقة سكنية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثروا على جثة المجنى، وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن المجنى عليه تربطه علاقة غير شرعية بربة منزل، وعقب نشوب خلاف بينهما، استعانت بزوجها وقتلاه، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. وصول عدد آخر من جثامين ضحايا حادث قطار محطة مصر لمشرحة زينهم

فيديو وصور.. وصول عدد من جثامين ضحايا حادث قطار محطة مصر لمشرحة زينهم

اخبار الحوادث

حوادث

الوراق

الجيزة

خلافات زوجية

مشاجرة




لا تفوتك
التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عمرو واكد "ميكس كل حاجة والعكس".. الممثل انتقد استقواء الإخوان بالخارج عام 2013.. وصف فترة ما بعد ثورة 30 يونيو بكونها "مشروع استقلال وطنى حقيقى".. وارتمى بأحضان أمريكا فى 2019 لتشويه صورة مصر.. صور

عمرو واكد "ميكس كل حاجة والعكس".. الممثل انتقد استقواء الإخوان بالخارج عام 2013.. وصف فترة ما بعد ثورة 30 يونيو بكونها "مشروع استقلال وطنى حقيقى".. وارتمى بأحضان أمريكا فى 2019 لتشويه صورة مصر.. صور

مصر والإمارات شراكة استراتيجية وتاريخ مشترك .. قيادة البلدين تحرصان على تعزيز التكامل الاقتصادى والسياسى .. نقل الثقافة المصرية للإمارات عبر تنظيم المؤتمرات وتبادل الزيارات.. وأبو ظبى تشارك بدعم تراثنا الثقافى

مصر والإمارات شراكة استراتيجية وتاريخ مشترك .. قيادة البلدين تحرصان على تعزيز التكامل الاقتصادى والسياسى .. نقل الثقافة المصرية للإمارات عبر تنظيم المؤتمرات وتبادل الزيارات.. وأبو ظبى تشارك بدعم تراثنا الثقافى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"أنا بومة وسرى باتع".. رضوى الشربينى تسخر من تسببها فى طلاق سمية و سعد

"أنا بومة وسرى باتع".. رضوى الشربينى تسخر من تسببها فى طلاق سمية و سعد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة