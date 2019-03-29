النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لكشف ملابسات مقتل عامل فى الوراق

كتب أحمد الجعفرى

تنتظر النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة عامل عثر عليه مقتولًا داخل شقة بالوراق، وأكدت التحريات تورط عشيقته وزوجها فى التخلص منه.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب تشريحها وطلبت مزيدًا من التحريات للوقوف على ملابسات وظروف الجريمة.

وكان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغًا بالعثور على جثة عامل مصابة بعدة طعنات داخل شقة سكنية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثروا على جثة المجنى، وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن المجنى عليه تربطه علاقة غير شرعية بربة منزل، وعقب نشوب خلاف بينهما، استعانت بزوجها وقتلاه، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.