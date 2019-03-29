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النمسا تضبط شخصين على خلفية هجمات بألمانيا العام الماضى

الجمعة، 29 مارس 2019 05:00 ص
النمسا تضبط شخصين على خلفية هجمات بألمانيا العام الماضى هربرت كيكل وزير داخلية النمسا
فيينا أ ش أ
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أعلن وزير داخلية النمسا هربرت كيكل، الخميس، ضبط شخصين فى التشيك تواطئا مع محتجز فى النمسا على خلفية تنفيذ هجمات على قطارات فى ألمانيا.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية عن وسائل إعلامية بالنمسا قولها إن كيكل أعلن -أمام البرلمان- ضبط الشخصين فى العاصمة التشيكية براغ، مضيفًا أنهما ربما شكلا خلية مع شخص عراقى ضُبط فى العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين الماضي، للاشتباه فى تنفيذه هجومين نهاية العام الماضي.

ويُشتبه فى تورط المشتبه به العراقى فى اصطدام قطار بكابل حديدى ممتد على القضبان بين مدينتى نونبرج وميونيخ بألمانيا.

وكانت الشرطة فى التشيك قد أعلنت ضبط مواطنين أجنبيين اثنين بناء على طلب النمسا، واحتجازهم فى مطار براغ بعد فترة وجيزة من وصولهما أمس، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

 


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