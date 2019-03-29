المنشآت السياحية تضع معايير جديدة لتصنيف المطاعم فى مصر

كشف عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن عمل الغرفة لتحديث معايير تصنيف المطاعم السياحية، من خلال لجنة تم تشكيلها وستنتهى من عملها خلال مايو المقبل استعدادًا لتنفيذها.

وأوضح المصرى أن المواصفات الحالية لتصنيف المطاعم تم وضعها منذ فترة طويلة، وكان هناك لجنة تم تشكيلها فى آخر مجلس إدارة للغرفة قبل حل الاتحاد أى من أكثر من ثلاث سنوات، وقبل الانتهاء من مراجعة المعايير تم حل المجلس، وبالتالى توقفت الجهود حتى الآن، والآن نعمل على إعادة دراسة المواصفات وتحديثها.

وأكد المصرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك أشياء كثيرة تغيرت يجب إضافتها، بالإضافة إلى أن هناك مطاعم تعمل موسم الصيف فقط أغلبها فى الساحل الشمالى، فلا يمكن مطالبتها بنفس الشروط فى مطعم يعمل على مدار العام، والذى يتم مطالبته بتوفير مخازن وغرف تغيير ملابس أماكن لتخزين المأكولات منفصلة عن المشروبات، وكذلك الوضع يختلف بالنسبة للمطاعم المتواجدة فى المولات التجارية، ولذلك المواصفات الجديدة ستراعى كل تلك الأمور.

وأشار إلى أن اللجنة بدأت عملها وقاربت على الانتهاء من مراجعة المواصفات وتحديثها، استعدادًا لرفعها على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط للاعتماد، ثم نبدأ مرحلة التطبيق على المطاعم الخمس نجوم والأربعة نجوم والثلاث نجوم كل وفقًا لتصنيفه، وسنرسل الشروط الجديدة فور اعتمادها للمطاعم ومن يرغب فى رفع درجته السياحية يرسل لنا طلبات.

وأكد المصرى أن بداية التصنيف السياحى للمطاعم من قبل وزارة السياحة هو الثلاث نجوم، حيث لا يعتد بتصنيف النجمة والنجمتين، وتوقع أن تنتهى اللجنة من عملها خلال شهر مايو المقبل، حيث يتم وضع المواصفات من قبل مستشارين لديهم خبرة فى مجال المطاعم السويسرية والأجنبية، وتشترك معنا وزارة السياحة.