المكسيك ترفض تهديدات ترامب بإغلاق الحدود

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رفضت المكسيك، اليوم الجمعة، تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة فى حال لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وكتب وزير الخارجية المكسيكى مارسيلو إبرارد ، فى حسابه الرسمى على (تويتر) ردا على تهديد ترامب بغلق الحدود مع المكسيك الأسبوع المقبل حال لم تقم المكسيك بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين ، " إن المكسيك لا تعمل على أساس التهديدات"، حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز(.

وأشار إلى أن المكسيك تستضيف على أراضيها مليونا ونصف المليون من المواطنين الأمريكيين، ما يشكل أكبر جالية للأمريكيين خارج الولايات المتحدة، مضيفا أن المكسيك أفضل الجيران بالنسبة للولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هدّد، فى وقت سابق اليوم، بغلق حدود بلاده مع المكسيك كليا أو جزئيا، الأسبوع المقبل، ما لم توقف السلطات المكسيكية جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون إلى الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية.