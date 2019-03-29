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الجمعة، 29 مارس 2019 03:10 ص
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المغرب: العلاقات مع دول الخليج مهمة واستراتيجية

الجمعة، 29 مارس 2019 03:00 ص
المغرب: العلاقات مع دول الخليج مهمة واستراتيجية ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربى
الرباط /أ ش أ/
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قال ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربى، الخميس، إن العلاقات مع دول الخليج علاقات مهمة واستراتيجية، معلنًا عن وجود رغبة فى الحفاظ عليها.

وأكد بوريطة - فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن المملكة المغربية قائمة على مبادئ، أى أن السياسة الخارجية المغربية قائمة على ثوابت، مضيفا أن الرغبة أكيدة فى التنسيق، كما أن التنسيق ليس ضد أحد، ولكنه تنسيق لدعم رؤية مشتركة، وتأكيد المواقف حول قضايا عربية مصيرية.

وأشار بوريطة عن استعداد المغرب فى جميع الحالات، من أجل الاستمرار فى التنسيق مع دول الخليج، لأنها علاقات تاريخية، موضحًا أن الرغبة يجب أن تكون من الجانبين، أى أن تكون متقاسمة، وألا يجب البحث عن بدائل.

 

 


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