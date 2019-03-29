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"الصحفيين": منتحلو صفة الصحفى يضربون المهنة فى مقتل

الجمعة، 29 مارس 2019 04:10 م
"الصحفيين": منتحلو صفة الصحفى يضربون المهنة فى مقتل حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد
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قال حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه قد جاء الوقت لمواجهة ظاهرة من ينتحلون صفة صحفى وهم لا ينتمون إلى عضوية نقابة الصحفيين ، أو يمارسون المهنة فى صحف معتمدة بالنقابة .

 

وأوضح الزناتى فى تصريحات له، أن الجمعية العمومية الاخيرة بالنقابة قد أصدرت قرارا واضحاً فى هذا الشأن لمواجهة هذه القضية التى باتت بالفعل تهدد المهنة فى مقتل لها وتجعل مدعى المهنة فى مكانة واحدة  مع أصحابها الحقيقيين ،مضيفا أنه تم  تكليف مجلس النقابة بالتصدى للكيانات النقابية الموازية التى تقتنص جزءًا من دور النقابة القانونى والمهنى، وهى كيانات عمالية فى الأساس وليس لها علاقة بالمهنة، لأن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفى  والتدخل من غير ذى صفة فى شئون مهنة الصحافة.

 

وشدد الزناتى على ضرورة التزام كافة الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءاتها بعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين حتى لايتم النصب بها على المواطنين ، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن.

 

وذكر حسين الزناتى، أن قانون النقابة به مواد متعلقة بانتحال صفة صحفى، و تعاقب بالسجن والغرامة لمن يمارس المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة وهو ما يجب ان يتم تفعيله فوراً.


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عضو نقابة الصحفيين




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