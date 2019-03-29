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الجمعة، 29 مارس 2019 08:21 م
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السعودية تدين انفجار أودى بحياة 16شخصا العاصمة الصومالية مقديشو

الجمعة، 29 مارس 2019 08:03 م
السعودية تدين انفجار أودى بحياة 16شخصا العاصمة الصومالية مقديشو تفجير مقديشو
أ ش أ
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أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لانفجار سيارة ملغومة أمس الخميس فى العاصمة الصومالية مقديشو؛ مما أسفرعن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة وقوف المملكة وتضامنها مع الصومال ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوى الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت، أمس الخميس، مقتل 16 شخصا وإصابة 17 آخرين، جراء انفجار سيارة ملغومة خارج مطعم بالعاصمة مقديشو.

 

 


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