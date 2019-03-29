الرى تعقد ندوة عن التوعية المائية بحضور 200 رئيس رابطة "مستخدمى مياه"

عقدت وزارة الموارد المائية والرى ندوة توعية فى مجال ترشيد استخدامات المياه لأغراض الزراعة بحضور المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والنائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب و200 رئيس رابطة مستخدمى المياه ممثلين عن روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه خلال الندوة عرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة عدد من التجارب الناجحة فى توفير المياه كزراعة الأرز بالتكثيف واستخدام اساليب الرى الحديث "الرى بالتنقيط - الرى بالرش" فى الاراضى الطينية والتى كان لها مردود إيجابى فى ترشيد استخدامات المياه وكذا تحسين الانتاجية وزيادة مساحة الأراضى المنزرعة.

وأكد المشاركون فى الندوة من مستخدمى المياه على ثقتهم فى الجهود المخلصة التى تقدمها اجهزة الوزارة لتحسين خدمات نقل وتوصيل المياه للمزارعين وكذا الانشطة المتعلقة بنشر الوعى بينهم بأهمية ترشيد المياه باستخدام الانظمة الحديثة فى الرى وكذا توسع الوزارة فى نظام تطوير الرى على مستوى الترع الفرعية والمساقى وأشادوا بدور التوجيه المائى والدور الكبير الذى يلعبه الاعلام المائى بالوزارة.

وتأتى هذه الندوة ضمن الانشطة التى تقدمها وزارة الموارد المائية والرى فى إطار التوعية المجتمعية ونشر مفهوم المشاركة بين مستخدمى المياه فى التعرف على تحديات الندرة ومحدودية الموارد المائية فى مصر فى ظل تنامى الطلب على المياه بكافة قطاعات الدولة ولاسيما قطاع الزراعة صاحب النصيب الاكبر فى الاستخدامات.. والتى حدت بالوزارة ان تضع استراتيجية طموحة لإدارة الموارد المائية والرى حتى عام 205ج والتى عرفت محاورها "4 ت" "تحسين نوعية المياه - ترشيد استخدامات المياه - تنمية الموارد المائية - تهيئة البيئة الملائمة " توعية .. تدريب وبناء قدرات .. تشريعات" والتى يأتى تنظيم هذه الندوة تحت المحور الرابع الخاص بتهيئة البيئة الملائمة من خلال نشر الوعى والتوعية بين مستخدمى المياه.

وفى سياق متصل أكد الدكتور يسرى خفاجى المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى أن الوزارة تمضى قدما بكل عزم نحو تنفيذ محاور استراتيجية ادارة الموارد المائية فى مصر 2050 بدعم كافة أجهزة الدولة ومستخدمى المياه والمشاركة الفعالة من وسائل الاعلام إيمانا بأهمية الدور الذى يلعبه مشارك والمسئولية الملقاة على عاتق الجميع لتحقيق الأمن المائى بكافة أبعاده وتحقيق التنمية المستدامة التى تقوم أساسا على المياه.