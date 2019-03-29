video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 09:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخزانة الأمريكية تطالب دولا آسيوية بكشف أساليب إيران للتهرب من العقوبات النفطية

الجمعة، 29 مارس 2019 09:00 ص
الخزانة الأمريكية تطالب دولا آسيوية بكشف أساليب إيران للتهرب من العقوبات النفطية استخراج النفط _ صورة ارشيفية
سنغافورة /أ ش أ/
إضافة تعليق

طالبت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الجمعة) دولا آسيوية من بينها سنغافورة وماليزيا، بالعمل على كشف أساليب إيران للتهرب من العقوبات النفطية المفروضة عليها.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية سيجال ماندلكر، - فى تصريحات للصحفيين بسنغافورة، أوردتها قناة "سكاى نيوز" إن الولايات المتحدة وضعت "ضغوطا مكثفة" على إيران هذا الأسبوع.

وأضافت:أنه من المهم جدا أن تكون لدى هذه الدول الرؤية المهمة التى تكشف الأساليب المختلفة التى يتبعها النظام الإيرانى لخداع المجتمع الدولى فيما يتصل بشحنات النفط.

وأوضحت: أن "هذه الخطوة تأتى هذه الرحلة فى أعقاب ضغوط أخرى مكثفة مارسناها على إيران، وفى الأسبوع الماضى فقط اتخذنا إجراء يستهدف العلماء النوويين والوكالات النووية وشخصيات رئيسية أخرى عملت مع كيانات الأسلحة النووية السابقة للنظام الإيراني".

وتسعى الولايات المتحدة لخفض صادرات النفط الخام الإيرانى بنسبة نحو 20% إلى دون مليون برميل يوميا، اعتبارا من مايو وذلك من خلال توجيه طلب للدول المستوردة بخفض المشتريات لتفادى فرض عقوبات أميركية عليها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في مختلف أنحاء إيران إلى 44 شخصًا

الخزانة الأمريكية

آسيا

إيران

العقوبات النفطية




لا تفوتك
الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

الإعدام أو البدلة الزرقا لـ"عشرى" وشركاه.. تعرف على عقوبة خيانة الوطن

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

متى وكيف يجرى تحديثها؟.. اعرف أهم 10 معلومات عن قاعدة بيانات الناخبين

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

فضائح الإرهابية عرض مستمر.. بهجت صابر يفتح النار على الإخوان: ورطونا وهربوا من المعركة.. الإخوانى المقيم فى أمريكا يعترف: مصر مستقرة ومش هتتأثر بدعوات التنظيم.. والقيادات تهتم فقط بتكوين الثروات وبناء العمارات

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

عدلى القيعى يكشف مفاجأة لاسارتى فى مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة