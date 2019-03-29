الخزانة الأمريكية تطالب دولا آسيوية بكشف أساليب إيران للتهرب من العقوبات النفطية

سنغافورة /أ ش أ/

طالبت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الجمعة) دولا آسيوية من بينها سنغافورة وماليزيا، بالعمل على كشف أساليب إيران للتهرب من العقوبات النفطية المفروضة عليها.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية سيجال ماندلكر، - فى تصريحات للصحفيين بسنغافورة، أوردتها قناة "سكاى نيوز" إن الولايات المتحدة وضعت "ضغوطا مكثفة" على إيران هذا الأسبوع.

وأضافت:أنه من المهم جدا أن تكون لدى هذه الدول الرؤية المهمة التى تكشف الأساليب المختلفة التى يتبعها النظام الإيرانى لخداع المجتمع الدولى فيما يتصل بشحنات النفط.

وأوضحت: أن "هذه الخطوة تأتى هذه الرحلة فى أعقاب ضغوط أخرى مكثفة مارسناها على إيران، وفى الأسبوع الماضى فقط اتخذنا إجراء يستهدف العلماء النوويين والوكالات النووية وشخصيات رئيسية أخرى عملت مع كيانات الأسلحة النووية السابقة للنظام الإيراني".

وتسعى الولايات المتحدة لخفض صادرات النفط الخام الإيرانى بنسبة نحو 20% إلى دون مليون برميل يوميا، اعتبارا من مايو وذلك من خلال توجيه طلب للدول المستوردة بخفض المشتريات لتفادى فرض عقوبات أميركية عليها.