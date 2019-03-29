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الخارجية العراقية: مشاركتنا في قمة تونس ستحقق "مكاسب وطنية"

الجمعة، 29 مارس 2019 01:06 م
الخارجية العراقية: مشاركتنا في قمة تونس ستحقق "مكاسب وطنية" قمة تونس
بغداد) أ.ش.أ)
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أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة أن مشاركة العراق في القمة العربية بتونس ستكون "فعالة"، مشيرة إلى أنها ستحقق "مكاسب وطنية" للعراق.

 

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية - أن "حضور العراق للقمة العربية سيكون فعالا، وسنحقق "مكاسب وطنية"، مضيفا أن "حضور العراق في القمة العربية يأتي في إطار "العراق القوي"، و"المتوازن".

 

وشارك وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع نظرائه الوزراء العرب في الاجتماع التشاوري المنعقد قبيل إنطلاق أعمال القمة العربية في تونس، وتم فيه استعراض جدول أعمال الاجتماعات بشكل موجز والذي يتضمن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للدول العربية .

هذا، ومن المقرر أن تنطلق أعمال القمة العربية الثلاثون /الأحد/ المقبل في تونس.

 

 


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قمة تونس

الخارجية العراقية




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