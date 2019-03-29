التعليم تختتم فعاليات مسابقات اللقاءات الرياضية للمحافظات الحدودية

كتب محمود طه حسين

اختتمت اليوم فعاليات مسابقات مشروع اللقاءات الرياضية للمحافظات الحدودية للمرحلة الإعدادية للبنين والبنات، والتى أقيمت فى الفترة من 17 إلى 29 مارس الجارى، بمشاركة محافظات "السويس، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وشارك فى تنظيم المسابقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، برئاسة الدكتورة إيمان حسن، والإدارة العامة للتربية الرياضية بقيادة الدكتورة جيهان علام، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت قيادة اللواء إسماعيل الفار ومرفت صادق مدير عام التعليم العام والأزهرى.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، إن هذه المسابقة تأتى من منطلق حرص الوزارة بالرياضة المدرسية والصحة العامة، مشيرة إلى أن هناك العديد من المسابقات والأنشطة التى ستنظم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت نتائج المسابقة فى "الكاراتيه"، المركز الأول فازت محافظة الشرقية "بنين" ومحافظة الإسماعيلية "بنات"، وفى مسابقة تنس الطاولة، فازت محافظة الإسماعيلية بالمركز الأول فى مسابقة "بنين" و"بنات".

وفى مسابقة الوثب الطويل، فازت محافظة الإسماعيلية "بنين"، وفى مسابقة "50 مترا عدْو" فازت محافظة الشرقية بالمركز الأول "بنين"، وفى مسابقة كرة القدم الخماسى، فاز بالمركز الأول محافظة دمياط "بنين"، وفى مسابقة "البنات" فازت محافظة الشرقية بالمركز الأول.