video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"البيطريين": 3 مليون و694 ألف جنيه فائض بميزانية 2017

الجمعة، 29 مارس 2019 03:25 م
"البيطريين": 3 مليون و694 ألف جنيه فائض بميزانية 2017 الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد نبيل، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه خلال عام 2017، تم رصد زيادة بالإيرادات عن المصروفات، وتحقيق فائض بلغت قيمته 3 ملايين و694 ألف جنيه، وذلك نتيجة لزيادة فى الاستثمارات والإيرادات بالنقابة رغم التأثر بانخفاض التبرعات.

وأوضح نبيل، خلال كلمته لعرض ميزانية النقابة لعام 2017، بالجمعية العمومية العادية لنقابة البيطريين، أن إجمال الإيرادات بلغت قيمتها 15 مليون جنيه و808 ألف و816 جنيه، بنقص مبلغ 244319 جنيه، عن عام 2016، نتيجة لزيادة فى الاشتراكات، والرسوم المحصلة من الأعضاء، ونقص بالتبرعات، مشيرا إلى أن النقابة تأثرت بانخفاض التبرعات بحوالى 8 ملايين جنيه، تم تعويضهم عن طريق تعظيم الاستثمارات وزيادة الإيرادات.

وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، إلى أن إجمالى المصروفات خلال عام 2017 بلغت نحو 12 مليون و186 ألف و808 جنيه، بزيادة 2 مليون و110 ألف و375 جنيه عن عام 2016، وذلك فى فى مجالات الإعانات والمساهمات، والعلاج والمؤتمرات، ودعم للنقابات الفرعية، ودورات تدريبية، وحصة اتحاد نقابات المهن الطبية، لافتا إلى أن الزيادة فى المصروفات يرجع إلى زيادة حصة الاتحاد والنقابات الفرعية من الاشتراكات.

فيما قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه خلال عام 2018 تم استكمال قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء النقابة، لزيادة التفاعل بين النقابة والأعضاء والنقابات الفرعية، من خلال عمل برنامج لربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية بشبكة الإنترنت، لسداد الاشتراكات وتقديم الخدمات للأعضاء فى النقابات الفرعية.

وأضاف عبيد، خلال كلمته، أنه تم تجديد وتطوير المركز العلمى بالأزبكية ليصبح منارة للتعليم الطبى البيطرى المستمر، واستمرار استخراج تراخيص التحاليل الطبية بدون رفع دعوى قضائية بعد الاتفاق بين النقابة والإدارة المركزية للتراخيص الطبية بوزارة الصحة، كما تم زيادة الإعانات الاستثنائية للأعضاء فى الحالات الحرجة والمرضية.

وأوضح عبيد أنه تم شراء مقر جديد لصندوق التكافل الاجتماعى، وكذلك شراء مقرات للنقابات الفرعية "كفر الشيخ- أسيوط- البحيرة- القليوبية"، والإنتهاء من تطوير مقرات النقابات الفرعية بـ"الشرقية- الوداى الجديد- دمياط"، وجارى الانتهاء من تطوير مقرات النقابات الفرعية فى "الغربية والقليوبية"، والتنبيه على النقابات الفرعية بتطبيق مواد القانون التى تنظم العلاقة بين النقابة العامة والفرعيات، وزيادة فى أنشطة اللجنة الاجتماعية بالنقابة من خلال زيادة الإعانات الاستثنائية المقدمة للأعضاء، وأسرهم طبقا لظروف كل حالة وتقديم دعم قدره 25% فى المصايف والرحلات.

وأشار عبيد إلى أنه تم تفعيل لجنة العلاج والأمراض المزمنة، "البيطريون بلا فيروس سى، وعمل بروتوكول تعاون "لعرض الخدامت الطبية، بين أحد المعامل المتخصصة، وبين النقابة يتم من خلال عمل التحاليل الطبية، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للأطباء، بجانب عمل بروتوكول مع كل الجامعات المصرية والمعاهد البحثية للتدريب ومواكبة سوق العمل.

ولفت الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إلى أنه تم مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بإعداد الأطباء البيطريين المطلوب تعيينهم بكل محافظة، بعد حصر الأعداد الشاغرة تمهيدًا لتعينهم، بالإضافة إلى استخراج تراخيص نادى النقابة بالعجوزة، والبدء فى الإنشاءات الخاصة به، وسيتم خلال 3 أشهر الانتهاء من أعمال إنشاء النادى والافتتاح خلال يوليو 2019.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل الجمعية العمومية العادية لنقابة البيطريين ساعة لعدم اكتمال النصاب

نقابة البيطريين: حققنا فائضا بـ 15 مليون جنيه خلال عام 2018 وزيادة بالاحتياطى لـ91 مليونا

نقابة البيطريين

عمومية البيطريين

ميزانية البيطريين




لا تفوتك
ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

9 نجوم أهلاوية "خالدة" فى قمة الكرة المصرية.. تعرّف عليهم

9 نجوم أهلاوية "خالدة" فى قمة الكرة المصرية.. تعرّف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة