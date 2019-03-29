البيئة: تركيب محطتين لرصد مستويات الضوضاء البيئية بالإسكندرية والمنصورة

قامت وزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بتركيب محطة لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمدرسة سيدى بشر بالإسكندرية كما تم تركيب محطة آخرى بمركز الكلى والمسالك البولية بمدينة المنصورة، بالتنسيق مع جامعة المنصورة، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالى لمستويات الضوضاء البيئية التى تتعرض لها هذه المنشآت ذات الحساسية للضوضاء، وكذلك المواطنين الكائنين في هذه المناطق.

يأتى ذلك فى إطار خطة تطوير الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية، وسعيا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى باستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والاستفادة من هذه النتائج فى إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة بدأت فى تنفيذ الشبكة القومية لرصد الضوضاء البيئية منذ 2007، والتى تهدف إلى تقييم مستويات الضوضاء البيئية، وإعداد خريطة لها، وأيضا إعداد قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة منشآت جديدة، وتصحيح الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى إمداد الوزارات والجهات المعنية بنتائج الرصد وقيم مستويات الضوضاء للاستفادة منها فى إقامة أى مشروعات قومية مثل الطرق السريعة والكبارى والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.