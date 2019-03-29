"البترول" توفير احتياجات السوق المحلى من الإيثيلين والبولى إيثيلين

كتبت - مروة الغول

عقدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ( سيدبك ) الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال عام 2018 برئاسة الدكتور مسعد القصبى رئيس الشركة، وبحضور المهندس محمد سعفان وكيل أول وزارة البترول والمهندس سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والمساهمين والمكتتبين الأفراد فى أسهم الشركة .

وفي بيان لوزارة البترول، اليوم وجه الدكتور مسعد القصبى الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الكامل لصناعة البتروكيماويات فى مصر فى ضوء أهميتها المتزايدة كمصدر من مصادر الدخل القومى وتعظيم القيمة المضافة .

واستعرض تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال عام 2018 حيث أوضح أنه تم النجاح فى المحافظة على الطاقة الإنتاجية كاملة وتشغيل مصانعها دون توقفات مفاجئة وأنه تم تحقيق 97% من خطتها الإنتاجية وتحقيق صافى ربح بعد خصم الضرائب حوالى 3ر1 مليار جنيه .

وأشار إلى البدء فى تنفيذ مشروع إنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين لتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير لدعم الاقتصاد القومى وتوفير مورد دولارى.

وأضاف أنه تم أيضاً دخول وحدة الأمين الجديدة للخدمة فى مارس 2018 مما كان له كبير الأثر على مواجهة المشاكل الفنية فى التشغيل والإنتاج وتخفيض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة وتحسين اقتصادياتها .

وأوضح أنه تم توفير احتياجات السوق المحلى من الإيثيلين والبولى إيثيلين حيث تم انتاج 486 ألف طن بالإضافة إلى المنتجات الثانوية البوتاجاز بكمية 26 ألف طن والنافتا بكمية 10 آلاف طن ، وفيما يتعلق بنشاط التسويق أشار إلى أنه تم تسويق 213 ألف طن من البولى إيثيلين وتم بيع 49% من الإجمالى للسوق المحلى وتصدير نسبة 51% للأسواق العالمية وبيع 104 ألف طن من البولى إيثيلين منها 49% للسوق المحلى ، مشيراً إلى أن قيمة إجمالى المبيعات وإيرادات النشاط بلغت حوالى 8ر5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 16% ، وأقرت الجمعية العامة على توزيع جنيهاً وربع للسهم على دفعات .