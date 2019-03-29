"الأوقاف" تعقد دورة اللغة الأجنبية الأولى للدعاة بمعمل اللغات 7 أبريل

كتب - إسماعيل رفعت

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إقامة دورة اللغة الأجنبية بمعمل صوتيات اللغة الإنجليزية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

قالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتواصل الحضارى مع مختلف دول العالم ورفع مستوى اللغة للأئمة والواعظات، وتبدأ الدورة بمقر الأكاديمية يوم الأحد 7 أبريل المقبل، وتكون الدورة ثلاثة أيام أسبوعيا لمدة ثلاثة أسابيع من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرًا بإجمالى 36 ساعة تدريسية، مع توفير الإقامة للدارسين من الأئمة والواعظات أيام التدريب.