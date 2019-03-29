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الجمعة، 29 مارس 2019 08:00 ص
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الأرصاد: اليوم أمطار على شمال البلاد حتى القاهرة.. والعظمى بالعاصمة 17 درجة

الجمعة، 29 مارس 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم أمطار على شمال البلاد حتى القاهرة.. والعظمى بالعاصمة 17 درجة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد ليلا، غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

 

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 

القاهرة 17 27

شبين الكوم 16 26 

طنطا 15 26 

دمنهور 13 25

الإسكندرية 12 20

بلطيم 13 22

مطروح 14 19

السلوم 13 21

سيوة 11 22

بورسعيد 15 24

دمياط 14 24 

الزقازيق 14 26 

الإسماعيلية 14 27 

السويس 14 26

العريش 12 24

رفح 11 23

رأس سدر 15 26

نخل 06 26

نويبع 17 26

طابا 15 25

كاترين 07 21

الطور 16 28

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 14 31

بنى سويف 13 32

المنيا 13 34

أسيوط 14 32

سوهاج 13 32

قنا 14 32

الأقصر 15 33

أسوان 16 33

أبوسمبل 15 32

الوادى الجديد 14 33

شلاتين 17 28

أبو رماد 18 27

رأس حدربة 19 26

حلايب 18 26

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 24 35 

المدينة 20 34

الرياض 17 28

المنامة 20 26

أبوظبى 20 24

الدوحة 20 27

الكويت 16 25

دمشق 07 16

بيروت 14 20

عمان 08 16

القدس 10 16

غزة 15 23

بغداد 15 25

مسقط 24 28

صنعاء 11 25

الخرطوم 20 37

طرابلس 11 16

تونس 08 18

الجزائر 10 16 

الرباط 12 22

نواكشوط 17 25

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 

أنقرة -03 09

اسطنبول 05 09

إسلام آباد 15 28

نيودلهى 22 38

جاكرتا 24 33

بكين 04 13 

كوالامبور 25 33

طوكيو 08 13

أثينا 08 12

روما 04 19

باريس 05 18

مدريد 05 19

برلين 05 14

لندن 05 15

مونتريال -01 07

موسكو 01 04

نيويورك 11 18

واشنطن 12 21

 


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