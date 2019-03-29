افتتاح مقر اتحاد البيطريين العرب الدائم بعد تطويره

قال دكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب، إننا نفتتح اليوم المقر الجديد للإتحاد العام البيطريين العرب، وهو انجاز كبير يحسب لمجلس النقابة العامة الحالى فى وقت قياسى تطوير مقر الاتحاد وإعداده على أعلى مستوى، وله مردود إيجابى على المستوى المحلى والمستوى الأقليمى العربى.

وأكد العامرى، خلال كلمته، على أن مصر له ثقلها فى المنطقة العربية كدولة كبرى، كما أن لها من السيادة والريادة فى المنطقة ما يؤهلها لتكون درة تاج إتحاد الأطباء البيطريين العرب، واتحاد البيطريين العرب كلفنا بهذه المسئولية الكبيرة بأن تقود مصر وتحرك ملف الطب البيطرى فى المنطقة كلها، مؤكدا على الدور الكبير لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين فى تطوير المقر، وأصبح قاعدة قوية لانطلاقة قوية جدا، ويضم مقر الاتحاد بعد تجديده لجان اتحاد الاطباء البيطريين العرب، والتطوير يعطى دفعة للأمانة العامة للاتحاد للتحرك بقوة فى سبيل تدشين انجازات على أرض الواقع فى ملف الاطباء البيطريين العرب.

كما أكد رئيس الاتحاد على تطوير وتحديث المقر على أعلى مستوى ممكن، والنقابة العامة للاطباء البيطريين لم تبخل بشىء أو جهد فى التطوير لجعل المركز قاعدة رئيسية للأطباء البيطريين على المستوى العربى، ونحن كمجلس نطور وننمى ونعمل بجدية لتفعيل دور الاتحاد، ولن نتقوف عند هذا الحد ومازال أمامنا الكثير لخدمة بلادنا العربية.

فيما قال الدكتور شهاب الدين عبد الحميد - الأمين العام المساعد لاتحاد البيطريين العرب للشئون المالية – إن جموع الأطباء البيطريين أحتفلوا اليوم بعودة المقر الدائم لإتحاد الأطباء البيطريين فى مصر بعد تطويره وتحديثه، بعد ان اختطف لفترات طويلة، وأحتفلنا فى الأمس القريب باختيار الأطباء البيطريين العرب مصر رئيسا دائما للاتحاد، واحتفلنا بالدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين المصريين رئيسا لاتحاد البيطريين العرب، وأصبح الأطباء البيطريين يقودون المسيرة للأطباء البيطريين العرب.

وأضاف عبد الحميد، أنه خلال الفترة القادمة بعد افتتاح المقر وتطويره سيكون هناك مشروعات كثيرة جدا يقوم الاتحاد بها لصالح الأطباء البيطريين على مستوى الوطن العربى، مشيرا الى ان المشاريع خدمية وتعليمية ومشروعات خاصة بتدريب وتشغيل الأطباء البيطريين وتوحيد القوانين والتواصل والتفاعل العربى.

و أوضح أن الاتحاد يضم سبع لجان ومرشحين للزيادة خلال الفترة القادمة، منها لجنة خاصة بالنشاط العلمى ولجنة خاصة بالمشروعات، ولجنة خاصة للطبيبات البيطريات ليكون لهن دورا وتواجدا فى المرحلة القادمة ولجنة للعلاقات العامة والتعاون الخارجى ولجنة بالنشاط الثقافى.

فيما أكد الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للاطباء البيطريين، أن افتتاح مقر اتحاد الأطباء البيطريين العرب بعد تطويره، خطوة هامة تعكس دور مصر الكبير فى المنطقة العربية، وخطوة لتدشين اتحاد الأطباء البيطريين الأفارقة هنا فى مصر وهذا هو دور مصر الرئيسى والريادى فى المنطقة، لتحقيق التنمية المستدامة وتوحيد ودعم التواصل والتعاون العربى والإفريقى تحقيقا لرؤية الرئيس السيسى.