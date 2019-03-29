اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب.