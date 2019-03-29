الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة الجمعة، 29 مارس 2019 10:11 م الرئيس عبد الفتاح السيسى إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب. السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب" مصر تتبنى قراراً فى مجلس الأمن حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب طارق شوقى عن "الامتحان الإلكترونى": عمل مصرى نجح فيه مهندسونا ومعلمونا أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 بـ629 جنيها للجرام انخفاض حاد بدرجات الحرارة غدا ورياح مثيرة للأتربة يصاحبها سقوط أمطار مصرع فتاة وإصابة 22 عاملا فى تصادم سيارتين بالإسماعيلية ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج أبو الغيط: العالم العربى لا زالت كلمته مجتمعة على قضايا لا تقبل مساومة رئيس برلمان الجزائر يمثل بلاده فى القمة العربية بعد أزمة استثنائية الأجهزة الأمنية تنهي استعدادتها لتأمين لقاء القمة إضافة تعليق الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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