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اعترافات خفيرين: "الأسلحة المضبوطة معنا للحراسة والدفاع عن النفس وليس الاتجار"

الجمعة، 29 مارس 2019 01:00 ص
اعترافات خفيرين: "الأسلحة المضبوطة معنا للحراسة والدفاع عن النفس وليس الاتجار" سلاح -ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف خفيران تم القبض عليهما لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص بأبو النمرس، أن الدافع وراء حيازتهما المضبوطات استخدام الأسلحة فى أعمال الحراسة الموكلة إليهما من أصحاب بعض المنشآت، بالإضافة إلى الدفاع عن أنفسهما خلال عملهما.

ونفى المتهمان حيازتهما الأسلحة بقصد الاتجار، كما أقر أحدهما بصحة حكمين صادرين ضده فى قضية ضرب.

واستنادًا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد أن أكدت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس حيازة "عاطف.ش" خفير خاص صادر ضده حكمان فى قضيتي ضرب، و"مصطفى.ح"، خفير خاص بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما بندقية آلية، وفردي خرطوش، و12 طلقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.


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