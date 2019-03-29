إنفوجراف.. تعرف على تفاصيل مشروع إعادة تأهيل كيما لإنتاج الأسمدة بأسوان

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا يوضح من خلاله تفاصيل مشروع إعادة تأهيل شركة كيما لإنتاج الأسمدة (أمونيا – يوريا) بمحافظة أسوان.

جاء فى الإنفوجراف، أن المشروع يهدف إلى سد الفجوة الموجودة حالياً فى أسواق الأسمدة، فضلاً عن إمداده لمشروع المليون ونصف المليون فدان بمختلف أنواع الأسمدة، بجانب خلق مدينة صناعية كاملة بأسوان تساهم في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد.

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل قيمتها إلى ‏‏11.6 مليار جنيه, مقام على مساحة 60 فدانا, بنسبة إنجاز وصلت إلى 94% وسيتم التشغيل التجاري له في نهاية يونيو 2019، ويسهم في توفير ‏3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الصعيد، مضيفاً أن المشروع يتكون من ثلاث قطاعات تشمل قطاع المرافق والخدمات، وقطاع مصنع الأمونيا، فضلاً عن قطاع مصنع اليوريا ومحطة التعبئة.

وفى نفس السياق، أضاف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن المشروع يستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا، و 1575 طن يوريا يومياً، بالإضافة إلى تأهيل مصانع كيما للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء، وكذا رفع إنتاجية مصنع "كيما 1" من سماد النترات من 300 إلى 660 طن يومياً، وأخيراً توفير 150 ميجا وات/ ساعة للشبكة الموحدة وتحقيق التوافق البيئي التام.