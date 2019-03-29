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إصابة شخصين فى انقلاب سيارة فى ترعة بملوى بالمنيا

الجمعة، 29 مارس 2019 05:29 م
إصابة شخصين فى انقلاب سيارة فى ترعة بملوى بالمنيا انقلاب سيارة -ارشيفيه
كتب فريق المحافظات
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أصيب اليوم شخصان نتيجة انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة، أمام قرية بني حافظ التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري والأهالي من إنقاذ المصابين وانتشال السيارة.
 
كان اللواء مجدي عامر مدير الأمن قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث بوقوع حادث سير بطريق ملوي وسقوط سياره بترعة قرية بني حافظ.
 
انتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المحافظة والمقدم علاء جلال رئيس مباحث ملوي ومعاونه الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل رقم 15695 قيادة محمد أحمد 30 عاما حاصل علي ليسانس آداب، وبرفقته محمود صلاح 27 عاما موظف بوحدة صحية، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيد الأول مما أدي إلي انقلاب السيارة بالترعة وإصابة مستقليها، وتم انتشالهما والسيارة من الترعة، وتحرر محضرا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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