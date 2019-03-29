أخطر اعترافات الإخوان.. عاصم عبدالماجد: كثير من أفكارهم ليس لها علاقة بالدين

كتب كامل كامل – أحمد عرفة

فى مفاجأة من مفاجآت الانقسامات داخل جماعة الإخوان، خرج عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ليكشف عن البدع التى ابتدعتها الحركات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان ليست من الإسلام فى شىء، ويكشف الضلالات التى تنشرها الجماعة لقواعدها.

هذه البدع التى تروج لها الحركات الإسلامية، كشفها عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": محال أن تتوحد الحركات الإسلامية!.. لماذا؟ لأنها تختلف فى الأصول، حيث إنها تختلف فى أصول الدين.

وأضاف عاصم عبد الماجد: هذه أصول وضعها لهم مشايخهم وأقنعوهم أنها أصول الدين وتعاقدوا عليها، فلما اختلفت أصول كل جماعة عن غيرها تفرقوا واستحال اجتماعهم، لأنه لا يمكن الاجتماع مع وجود خلاف فى الأصول، وهذه الأصول التى ابتدعوها ليس لها أصل فى الإسلام، وهى أمور واجتهادات من مشايخ تلك الحركات الإسلامية لم تكن اجتهادات صحيحة.

وأشار عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أصول تلك الحركات الإسلامية خاطئة ولا علاقة لها بالدين من الأساس، فالكثير منها هو من الدين حقا لكن الرسول - مع ذلك - ما جعله فى الدين أصلاً ولا قاعدة ولا ركنًا، فلما غلا فيه هؤلاء وجعلوه أصلا يجتمعون عليه ويفارقون بسببه الآخرين حدث التفرق المذموم بين الجماعات والعصبيات التى نراها واستحال الاجتماع فضلا عن الانعزال عن بقية الأمة التى لا تعتقد أهلية كلام هؤلاء المشايخ لكى يكون أصولا مرعية وقواعد مرضية.

واتهم عاصم عبد الماجد، الإخوان والحركات الإسلامية بأنهم منعزلون عن الواقع بشكل كامل، والشعب المصرى لم يعد يقتنع بتصريحات وأفكار قياداتهم، متهما شيوخ الإخوان والحركات الإسلامية بالغلو قائلا: هذا هو الغلو الذى أخرج هؤلاء من السنة إلى البدعة .

ولفت عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إلى أن الحركات الإسلامية والإخوان على رأسهم اتخضوا أصول غير تلك التى أصلها الرسول وبالتالى فهى بدعة، والبدع كالمعاصى منها ما يخرج من الملة كرمى مصحف فى القاذورات عمدا، ومنها ما هو من أكبر الكبائر ومنها ما هو كبيرة ومنها ما دون ذلك .

وفى سياق متصل، خرج طارق قاسم، أحد مقدمى البرامح بقنوات الإخوان، ليشن هجوما عنيفا على الجماعة وقياداتها فى الخارج، معترفا بأن التنظيم فى الخارج يتلقى تمويلا ضخما ولكنه فى ذات الوقت عاجز عن فعل أى شئ.

وقال أحد مقدمى البرامح بقنوات الإخوان، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": قيادات الإخوان فى الخارج هم وحدهم لديهم التمويل و الإعلام و الدعم لكنهم غثاء كغثاء السيل فهم الكهوراء يتكلمون لكن كلامهم هراء.

واتهم طارق قاسم، قيادات الإخوان الهاربة فى الخارج بتدمير شباب الجماعة، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم دمر عددًا كبيرًا من الشباب بنتيجة الهراء الذى يمارسه قيادات هذا التنظيم.